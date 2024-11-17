https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984221817.html

В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского

В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского - РИА Новости, 17.11.2024

В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского

Коллективный Запад может избавиться от Владимира Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Крымской... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:51

2024-11-17T08:51

2024-11-17T08:53

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир зеленский

заур смирнов

дональд трамп

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад может избавиться от Владимира Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли выигравший выборы президента США Дональд Трамп требование сесть за стол переговоров с Москвой, заявив, что риторика "садись и слушай" не работает. "Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал Смирнов. По его словам, без западной помощи Зеленский и его режим ничего собой не представляет.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

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россия, сша, владимир зеленский, заур смирнов, дональд трамп, в мире