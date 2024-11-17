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В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 17.11.2024 (обновлено: 08:53 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984221817.html
В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского
В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского - РИА Новости, 17.11.2024
В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского
Коллективный Запад может избавиться от Владимира Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Крымской... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:51
2024-11-17T08:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир зеленский
заур смирнов
дональд трамп
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад может избавиться от Владимира Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли выигравший выборы президента США Дональд Трамп требование сесть за стол переговоров с Москвой, заявив, что риторика "садись и слушай" не работает. "Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал Смирнов. По его словам, без западной помощи Зеленский и его режим ничего собой не представляет.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
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россия, сша, владимир зеленский, заур смирнов, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Дональд Трамп, В мире
В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского

Смирнов: Запад избавится от Зеленского, если он будет препятствовать переговорам

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад может избавиться от Владимира Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли выигравший выборы президента США Дональд Трамп требование сесть за стол переговоров с Москвой, заявив, что риторика "садись и слушай" не работает.
«
"Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал Смирнов.
По его словам, без западной помощи Зеленский и его режим ничего собой не представляет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ЗеленскийЗаур СмирновДональд ТрампВ мире
 
 
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