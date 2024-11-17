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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:02 17.11.2024 (обновлено: 08:26 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zaporozhe-1984218924.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
В Запорожье прогремели взрывы
Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:02
2024-11-17T08:26
в мире
запорожье
черкасская область
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщил, что взрыв произошел в Черкасской области."В Черкасской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Издание "Зеркало недели" позднее также сообщило о повторных взрывах в области.Кроме того, по данным "Зеркала недели", в городе Днепр Днепропетровской области Украины также прозвучали взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html
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в мире, запорожье, черкасская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Запорожье прогремели взрывы

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Телеканал также сообщил, что взрыв произошел в Черкасской области.
"В Черкасской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Издание "Зеркало недели" позднее также сообщило о повторных взрывах в области.
Кроме того, по данным "Зеркала недели", в городе Днепр Днепропетровской области Украины также прозвучали взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЧеркасская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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