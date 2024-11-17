В Запорожье прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал также сообщил, что взрыв произошел в Черкасской области.
"В Черкасской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Издание "Зеркало недели" позднее также сообщило о повторных взрывах в области.
Кроме того, по данным "Зеркала недели", в городе Днепр Днепропетровской области Украины также прозвучали взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18