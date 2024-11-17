https://ria.ru/20241117/zaporozhe-1984218924.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024

В Запорожье прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:02

2024-11-17T08:02

2024-11-17T08:26

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщил, что взрыв произошел в Черкасской области."В Черкасской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Издание "Зеркало недели" позднее также сообщило о повторных взрывах в области.Кроме того, по данным "Зеркала недели", в городе Днепр Днепропетровской области Украины также прозвучали взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, черкасская область, украина, вооруженные силы украины