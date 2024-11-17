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При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина
При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 17.11.2024
При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина
Один человек погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль участкового полиции, сообщил глава района... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:16
2024-11-17T14:16
2024-11-17T14:16
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курская область
владимир зайцев
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КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль участкового полиции, сообщил глава района Владимир Зайцев в Telegram-канале. "Информирую вас о том, что на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт. Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району... Есть погибшая и раненые", - написал он. Зайцев призвал всех граждан быть особенно осторожными и внимательно следить за своей безопасностью.
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курская область, владимир зайцев, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Зайцев, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина
Глава района: ВСУ атаковали авто участкового в Курской области, погибла женщина