https://ria.ru/20241117/vsu-1984247635.html

При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина

При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 17.11.2024

При атаке ВСУ на автомобиль участкового в Курской области погибла женщина

Один человек погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль участкового полиции, сообщил глава района... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:16

2024-11-17T14:16

2024-11-17T14:16

специальная военная операция на украине

курская область

владимир зайцев

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль участкового полиции, сообщил глава района Владимир Зайцев в Telegram-канале. "Информирую вас о том, что на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт. Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району... Есть погибшая и раненые", - написал он. Зайцев призвал всех граждан быть особенно осторожными и внимательно следить за своей безопасностью.

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

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курская область, владимир зайцев, вооруженные силы украины, россия, происшествия