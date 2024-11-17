Рейтинг@Mail.ru
"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 17.11.2024 (обновлено: 14:40 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html
"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат
"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат - РИА Новости, 17.11.2024
"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат
Украинские солдаты покидают позиции, как только появляются российские военные, пишет издание "Бабель" со ссылкой на офицера ВСУ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:54
2024-11-17T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты покидают позиции, как только появляются российские военные, пишет издание "Бабель" со ссылкой на офицера ВСУ."Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают", — пожаловался военный.Он отметил, что украинские солдаты покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия.&quot;Если противник подошел к тебе на 50 метров, а твоя артиллерия молчит, твои дроны не летают, кажется, что ты остался один, без поддержки&quot;, — уточнил офицер.На прошлой неделе издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше. По его словам, они уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов. В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат

Офицер ВСУ: украинские солдаты бегут из окопов, как только появляются русские

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты покидают позиции, как только появляются российские военные, пишет издание "Бабель" со ссылкой на офицера ВСУ.
"Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают", — пожаловался военный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 10:53
Он отметил, что украинские солдаты покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия.
«

"Если противник подошел к тебе на 50 метров, а твоя артиллерия молчит, твои дроны не летают, кажется, что ты остался один, без поддержки", — уточнил офицер.

На прошлой неделе издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше. По его словам, они уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.
В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления
Вчера, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала