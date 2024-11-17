https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html

"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат

"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат - РИА Новости, 17.11.2024

"Выпрыгивают из окопов": офицер ВСУ рассказал об ужасе украинских солдат

Украинские солдаты покидают позиции, как только появляются российские военные, пишет издание "Бабель" со ссылкой на офицера ВСУ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:54

2024-11-17T09:54

2024-11-17T14:40

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты покидают позиции, как только появляются российские военные, пишет издание "Бабель" со ссылкой на офицера ВСУ."Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают", — пожаловался военный.Он отметил, что украинские солдаты покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но и из-за неуверенности в том, что их защитит артиллерия."Если противник подошел к тебе на 50 метров, а твоя артиллерия молчит, твои дроны не летают, кажется, что ты остался один, без поддержки", — уточнил офицер.На прошлой неделе издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше. По его словам, они уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов. В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.

https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html

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