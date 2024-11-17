https://ria.ru/20241117/vsu-1984211933.html
Воюющим в ВСУ осужденным выдали натовские пулеметы без нужных патронов
Воюющим в ВСУ осужденным выдали натовские пулеметы без нужных патронов - РИА Новости, 17.11.2024
Воюющим в ВСУ осужденным выдали натовские пулеметы без нужных патронов
Воюющим в ВСУ осужденным перед выходом на линию боевого соприкосновения выдали натовские пулеметы и патроны, которые к ним не подходят, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:36
2024-11-17T05:36
2024-11-17T05:36
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Воюющим в ВСУ осужденным перед выходом на линию боевого соприкосновения выдали натовские пулеметы и патроны, которые к ним не подходят, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в вооруженные силы Украины из колонии. "У нас были шведские пулеметы, а патроны были только на "покемоны" (ПК - пулемет Калашкова – ред.)", - рассказал пленный. По его словам, бойцы получили патроны 7,62×51 для модели пулемета, название которой он затруднился вспомнить, хотя для нее нужны были патроны 7,62×45. Также бойцам не дали ни одного сменного ствола, предложив просто аккуратнее эксплуатировать натовское оружие. "И говорили, что там сменные дула были, его надо было через каждые 200 патронов менять. Они сказали, что они там калёные, всё хорошо, ничего с ними не будет, одно вам в достатке будет", - рассказал Мусиец.
https://ria.ru/20241116/vsu-1984158033.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Воюющим в ВСУ осужденным выдали натовские пулеметы без нужных патронов
Пленный: осужденным дали натовские пулеметы и патроны, которые к ним не подходят
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Воюющим в ВСУ осужденным перед выходом на линию боевого соприкосновения выдали натовские пулеметы и патроны, которые к ним не подходят, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в вооруженные силы Украины из колонии.
"У нас были шведские пулеметы, а патроны были только на "покемоны" (ПК - пулемет Калашкова – ред.)", - рассказал пленный.
По его словам, бойцы получили патроны 7,62×51 для модели пулемета, название которой он затруднился вспомнить, хотя для нее нужны были патроны 7,62×45. Также бойцам не дали ни одного сменного ствола, предложив просто аккуратнее эксплуатировать натовское оружие.
"И говорили, что там сменные дула были, его надо было через каждые 200 патронов менять. Они сказали, что они там калёные, всё хорошо, ничего с ними не будет, одно вам в достатке будет", - рассказал Мусиец.