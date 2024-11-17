https://ria.ru/20241117/vdv-1984211130.html

Мотовездеходы помогают бойцам ВДВ эвакуировать раненых в зоне СВО

Мотовездеходы помогают бойцам ВДВ эвакуировать раненых в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024

Мотовездеходы помогают бойцам ВДВ эвакуировать раненых в зоне СВО

Медицинские подразделения Воздушно-десантных войск, действующие на Курском направлении, эвакуируют раненых с поля боя при помощи мотовездеходов, рассказали в... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:10

2024-11-17T05:10

2024-11-17T08:20

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

раненые

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Медицинские подразделения Воздушно-десантных войск, действующие на Курском направлении, эвакуируют раненых с поля боя при помощи мотовездеходов, рассказали в Минобороны. "Быстрые перемещения по бездорожью на высокопроходимых багги сокращают время, необходимое на преодоление открытых участков местности. Десантники используют мотовездеходы с комплексами радиоэлектронной борьбы там, где подразделения ВСУ широко применяют FPV-дроны по автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении наших передовых позиций", — говорится в релизе. В министерстве отметили, что благодаря небольшим размерам и маневренности багги могут преодолевать лесные массивы, оставаясь фактически невидимыми для противника. К тому же они более устойчивы в поворотах и на крутых склонах. Мощный двигатель быстро набирает скорость до 80 километров в час. Это дает возможность не только уходить от дронов, но и мгновенно покидать зону обстрела."Багги используются для эвакуации раненых и пострадавших непосредственно с линии боевого соприкосновения до медпункта батальона. Далее, соответственно, уже им оказывается помощь. Предназначен для того, чтобы вывозить через пересеченные местности раненых. Данная техника подъезжает в зависимости от тактических условий периодически, вплоть до километра от линии боевого соприкосновения", — рассказал медик с позывным Урал.Небольшой автомобиль может перевозить сразу несколько раненых. Система радиоэлектронной борьбы, адаптированная для работы с медицинским оборудованием, при необходимости позволяет обеспечить работу кардиографа и других устройств. Такие системы РЭБ установят и на санитарные машины, выполняющие задачи на передовой, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241117/svjaschenniki-1984210976.html

https://ria.ru/20241116/vsu-1984158033.html

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, раненые