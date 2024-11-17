Рейтинг@Mail.ru
"Считают тупыми": в Раде резко высказались о заключении мира - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 17.11.2024 (обновлено: 14:04 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraintsy-1984243087.html
"Считают тупыми": в Раде резко высказались о заключении мира
"Считают тупыми": в Раде резко высказались о заключении мира - РИА Новости, 17.11.2024
"Считают тупыми": в Раде резко высказались о заключении мира
Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем поражении избранного президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:11
2024-11-17T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем поражении избранного президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.Так он отреагировал на статью Politico, в которой говорилось, что в случае урегулирования конфликта по инициативе Трампа украинцы будут обвинять в потере территорий именно его, а Зеленский якобы получит алиби, сославшись на прекращение поддержки США."Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут", — возмутился Дубинский.По словам депутата, такое мнение об украинцах складывается в том числе и потому, что киевская власть распространяет на Западе фейковые соцопросы о настроениях украинцев.Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для простого решения. Кроме того, Трамп не раз критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, нато, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, НАТО, Politico
"Считают тупыми": в Раде резко высказались о заключении мира

Депутат Рады: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем поражении избранного президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он отреагировал на статью Politico, в которой говорилось, что в случае урегулирования конфликта по инициативе Трампа украинцы будут обвинять в потере территорий именно его, а Зеленский якобы получит алиби, сославшись на прекращение поддержки США.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Ушли в одночасье": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 10:53
"Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут", — возмутился Дубинский.
По словам депутата, такое мнение об украинцах складывается в том числе и потому, что киевская власть распространяет на Западе фейковые соцопросы о настроениях украинцев.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для простого решения. Кроме того, Трамп не раз критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления
Вчера, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала