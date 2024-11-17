"Считают тупыми": в Раде резко высказались о заключении мира
Депутат Рады: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineЗаседание Верховной рады Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем поражении избранного президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он отреагировал на статью Politico, в которой говорилось, что в случае урегулирования конфликта по инициативе Трампа украинцы будут обвинять в потере территорий именно его, а Зеленский якобы получит алиби, сославшись на прекращение поддержки США.
"Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут", — возмутился Дубинский.
По словам депутата, такое мнение об украинцах складывается в том числе и потому, что киевская власть распространяет на Западе фейковые соцопросы о настроениях украинцев.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для простого решения. Кроме того, Трамп не раз критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.