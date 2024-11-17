https://ria.ru/20241117/ukraina-1984293591.html

"Убиваете больше людей". В США отреагировали на решение Киева

"Убиваете больше людей". В США отреагировали на решение Киева - РИА Новости, 17.11.2024

"Убиваете больше людей". В США отреагировали на решение Киева

Украина несет еще больше потерь на передовой из-за принудительной мобилизации, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T22:29

2024-11-17T22:29

2024-11-17T22:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина несет еще больше потерь на передовой из-за принудительной мобилизации, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas."Вы не можете набрать больше людей, которые плохо обучены, и отправить их в бой, чтобы изменить динамику такого рода кризиса нехватки живой силы, вы просто убиваете больше людей, это все, чего вы добиваетесь, делая это", — отметил он.По словам эксперта, сейчас российская войска продвигаются вперед на всех направлениях, а ВСУ постепенно уничтожаются."Украина постоянно испытывает нехватку живой силы", — резюмировал Берлетик.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html

https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984251994.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины