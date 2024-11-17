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На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984260682.html
На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России
На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России - РИА Новости, 17.11.2024
На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России
Украинские войска не могут остановить наступление ВС России на Кураховском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:59
2024-11-17T15:59
специальная военная операция на украине
россия
олег стариков
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ян гагин
донбасс
украина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска не могут остановить наступление ВС России на Кураховском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Кураховское направление — это оперативно-тактический кризис, который ВСУ локализовать не удается и стабилизировать обстановку не удается", — отметил он.По словам полковника, российские войска очень грамотно ведут боевые действия в соответствии со всем законами этого искусства."Они перехватили стратегическую инициативу, а мы стратегическую инициативу не можем перехватить", — резюмировал Стариков.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984251994.html
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россия, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ян гагин, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин, Донбасс, Украина
На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России

Стариков: ВСУ не могут стабилизировать Кураховское направление

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска не могут остановить наступление ВС России на Кураховском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Кураховское направление — это оперативно-тактический кризис, который ВСУ локализовать не удается и стабилизировать обстановку не удается", — отметил он.
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По словам полковника, российские войска очень грамотно ведут боевые действия в соответствии со всем законами этого искусства.
"Они перехватили стратегическую инициативу, а мы стратегическую инициативу не можем перехватить", — резюмировал Стариков.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОлег СтариковСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныЯн ГагинДонбассУкраина
 
 
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