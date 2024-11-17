https://ria.ru/20241117/ukraina-1984260682.html

На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России

На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России - РИА Новости, 17.11.2024

На Украине раскрыли, что случилось в зоне спецоперации из-за маневра России

Украинские войска не могут остановить наступление ВС России на Кураховском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:59

2024-11-17T15:59

2024-11-17T15:59

специальная военная операция на украине

россия

олег стариков

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

ян гагин

донбасс

украина

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска не могут остановить наступление ВС России на Кураховском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Кураховское направление — это оперативно-тактический кризис, который ВСУ локализовать не удается и стабилизировать обстановку не удается", — отметил он.По словам полковника, российские войска очень грамотно ведут боевые действия в соответствии со всем законами этого искусства."Они перехватили стратегическую инициативу, а мы стратегическую инициативу не можем перехватить", — резюмировал Стариков.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.

https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984251994.html

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россия, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ян гагин, донбасс, украина