https://ria.ru/20241117/ukraina-1984248766.html

В Киеве хотят добиться встречи с Трампом как можно скорее, пишет Welt

В Киеве хотят добиться встречи с Трампом как можно скорее, пишет Welt - РИА Новости, 17.11.2024

В Киеве хотят добиться встречи с Трампом как можно скорее, пишет Welt

Киев хочет добиться встречи с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом "как можно скорее", сообщила газета Welt со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:26

2024-11-17T14:26

2024-11-17T14:26

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Киев хочет добиться встречи с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом "как можно скорее", сообщила газета Welt со ссылкой на источники. "В Киеве царит значительная нервозность по поводу неопределенных перспектив... Киев старается как можно скорее добиться с ним (Трампом - ред.) встречи", - пишет издание со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах. Welt подчеркивает, что сейчас Владимир Зеленский пытается, насколько это возможно, улучшить свое положение, чтобы ему не пришлось "соглашаться на все". Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024