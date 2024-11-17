На Украине заявили о серьезных повреждениях на нескольких ТЭС
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезных повреждениях на нескольких ТЭС
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о "серьезных повреждениях" на ряде своих ТЭС, не уточнив их количество и местоположение.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
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"... Было серьезно повреждено оборудование станций", - говорится в Telegram-канале компании.
Количество и местоположение станций не уточняется.
Ранее в воскресенье местные власти заявляли о серьезных проблемах с теплоснабжением во Львовской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.