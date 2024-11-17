https://ria.ru/20241117/ukraina-1984244353.html

На Украине заявили о серьезных повреждениях на нескольких ТЭС

На Украине заявили о серьезных повреждениях на нескольких ТЭС - РИА Новости, 17.11.2024

На Украине заявили о серьезных повреждениях на нескольких ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о "серьезных повреждениях" на ряде своих ТЭС, не уточнив их количество и местоположение. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:33

2024-11-17T13:33

2024-11-17T13:33

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о "серьезных повреждениях" на ряде своих ТЭС, не уточнив их количество и местоположение. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "... Было серьезно повреждено оборудование станций", - говорится в Telegram-канале компании. Количество и местоположение станций не уточняется. Ранее в воскресенье местные власти заявляли о серьезных проблемах с теплоснабжением во Львовской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, украина, дтэк