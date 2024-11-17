https://ria.ru/20241117/ukraina-1984243903.html

В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией

В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией

Украина в настоящий момент является инструментом США в их борьбе с Россией, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:19

2024-11-17T13:19

2024-11-17T13:30

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина в настоящий момент является инструментом США в их борьбе с Россией, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован на сайте "Вести. ru"."В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом. Объектом являемся мы, который они пытаются сдерживать и которому они, как они объявили, собираются нанести "стратегическое поражение", – сказал Песков.Песков также отметил, что уже не раз "Россия призывала киевский режим прекратить убивать русских людей у себя в стране и отправлять своих людей на смерть".

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

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украина, россия, сша, дмитрий песков, в мире