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В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 17.11.2024 (обновлено: 13:30 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984243903.html
В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией
В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией
Украина в настоящий момент является инструментом США в их борьбе с Россией, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:19
2024-11-17T13:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина в настоящий момент является инструментом США в их борьбе с Россией, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован на сайте "Вести. ru"."В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом. Объектом являемся мы, который они пытаются сдерживать и которому они, как они объявили, собираются нанести "стратегическое поражение", – сказал Песков.Песков также отметил, что уже не раз "Россия призывала киевский режим прекратить убивать русских людей у себя в стране и отправлять своих людей на смерть".
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украина, россия, сша, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали Украину инструментом борьбы с Россией

Песков назвал Украину инструментом США в борьбе с Россией

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украина в настоящий момент является инструментом США в их борьбе с Россией, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован на сайте "Вести. ru".
"В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом. Объектом являемся мы, который они пытаются сдерживать и которому они, как они объявили, собираются нанести "стратегическое поражение", – сказал Песков.
Песков также отметил, что уже не раз "Россия призывала киевский режим прекратить убивать русских людей у себя в стране и отправлять своих людей на смерть".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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