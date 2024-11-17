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Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области
Утром в воскресенье был поражен аэродром Стрый во Львовской области, идет детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:44
2024-11-17T11:44
2024-11-17T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
киев
сергей лебедев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Утром в воскресенье был поражен аэродром Стрый во Львовской области, идет детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Написали о поражении на аэродроме Стрый во Львовской области. Пишут, что детонация и черный дым валит", - сообщил Лебедев, ссылаясь на данные своих информаторов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области
Лебедев сообщил об ударе по аэродрому Стрый во Львовской области