https://ria.ru/20241117/ukraina-1984236255.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области - РИА Новости, 17.11.2024

Подполье сообщило об ударе по аэродрому во Львовской области

Утром в воскресенье был поражен аэродром Стрый во Львовской области, идет детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:44

2024-11-17T11:44

2024-11-17T11:44

специальная военная операция на украине

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украина

киев

сергей лебедев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Утром в воскресенье был поражен аэродром Стрый во Львовской области, идет детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Написали о поражении на аэродроме Стрый во Львовской области. Пишут, что детонация и черный дым валит", - сообщил Лебедев, ссылаясь на данные своих информаторов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, львовская область, украина, киев, сергей лебедев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)