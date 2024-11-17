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Подполье сообщило о поражении 63 объектов на Украине за утро - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 17.11.2024 (обновлено: 12:21 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984236096.html
Подполье сообщило о поражении 63 объектов на Украине за утро
Подполье сообщило о поражении 63 объектов на Украине за утро - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило о поражении 63 объектов на Украине за утро
За утро ракетным ударам на Украине подверглись 63 объекта, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:43
2024-11-17T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
сергей лебедев
киев
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ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. За утро ракетным ударам на Украине подверглись 63 объекта, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты по Украине сегодня утром &lt;…&gt; с четырех утра и до половины одиннадцатого. То, о чем мне написали, — 63 попадания ", — сказал он. По словам Лебедева, среди целей были полигоны ВСУ на западе страны, а также аэродром Стрый во Львовской области. Кроме того, удары наносились по пограничным частям ВСУ, что может облегчить уклонистам побег за границу.А в Ивано-Франковской области удалось поразить заводы, которые, как сказал подпольщик, производили "что-то связанное с ракетами РСЗО".Рано утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Волынской областях. Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html
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в мире, украина, хмельницкий (город), сергей лебедев, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Сергей Лебедев, Киев
Подполье сообщило о поражении 63 объектов на Украине за утро

Координатор подполья Лебедев: за утро на Украине поразили 63 объекта

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. За утро ракетным ударам на Украине подверглись 63 объекта, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилеты по Украине сегодня утром <…> с четырех утра и до половины одиннадцатого. То, о чем мне написали, — 63 попадания ", — сказал он.
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По словам Лебедева, среди целей были полигоны ВСУ на западе страны, а также аэродром Стрый во Львовской области. Кроме того, удары наносились по пограничным частям ВСУ, что может облегчить уклонистам побег за границу.
А в Ивано-Франковской области удалось поразить заводы, которые, как сказал подпольщик, производили "что-то связанное с ракетами РСЗО".
Рано утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Волынской областях. Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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