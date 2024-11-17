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CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 17.11.2024 (обновлено: 12:31 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984235398.html
CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО
CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО
Российские войска имеют преимущество над ВСУ по всем направлениям, из-за чего Киев не имеет возможности провести возможное контрнаступление, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:33
2024-11-17T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска имеют преимущество над ВСУ по всем направлениям, из-за чего Киев не имеет возможности провести возможное контрнаступление, сообщает телеканал CNN. "Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины", - говорится в сообщении телеканала. Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос заявил CNN, что сейчас инициатива принадлежит российским войскам, они успешно использовали тактические достижения и укрепляют их, что не позволяет Украине подготовиться к возможному контрнаступлению. Телеканал отмечает, что особо тяжелая ситуация для ВСУ сложилась вокруг Купянска. Прошлое так называемое контрнаступление Киева закончилось полным провалом.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html
https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html
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в мире, киев, москва, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО

CNN: ВС России имеют преимущество над ВСУ по всем направлениям на линии фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска имеют преимущество над ВСУ по всем направлениям, из-за чего Киев не имеет возможности провести возможное контрнаступление, сообщает телеканал CNN.
"Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины", - говорится в сообщении телеканала.
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Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос заявил CNN, что сейчас инициатива принадлежит российским войскам, они успешно использовали тактические достижения и укрепляют их, что не позволяет Украине подготовиться к возможному контрнаступлению.
Телеканал отмечает, что особо тяжелая ситуация для ВСУ сложилась вокруг Купянска.
Прошлое так называемое контрнаступление Киева закончилось полным провалом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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