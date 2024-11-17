https://ria.ru/20241117/ukraina-1984235398.html

CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО

CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024

CNN сообщил о преимуществе российских войск по всем направлениям в зоне СВО

Российские войска имеют преимущество над ВСУ по всем направлениям, из-за чего Киев не имеет возможности провести возможное контрнаступление, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:33

2024-11-17T11:33

2024-11-17T12:31

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска имеют преимущество над ВСУ по всем направлениям, из-за чего Киев не имеет возможности провести возможное контрнаступление, сообщает телеканал CNN. "Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины", - говорится в сообщении телеканала. Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос заявил CNN, что сейчас инициатива принадлежит российским войскам, они успешно использовали тактические достижения и укрепляют их, что не позволяет Украине подготовиться к возможному контрнаступлению. Телеканал отмечает, что особо тяжелая ситуация для ВСУ сложилась вокруг Купянска. Прошлое так называемое контрнаступление Киева закончилось полным провалом.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html

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Ольга Фомченкова

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