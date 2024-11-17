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В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура
В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура - РИА Новости, 17.11.2024
В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Волынской области на западе Украины, сообщил глава местной областной администрации Иван Рудницкий в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:14
2024-11-17T10:14
2024-11-17T10:14
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Волынской области на западе Украины, сообщил глава местной областной администрации Иван Рудницкий в Telegram-канале. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Пострадала энергетическая инфраструктура...", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, волынская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область
В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура
Власти Волынской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры