https://ria.ru/20241117/ukraina-1984228992.html

В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура

В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура - РИА Новости, 17.11.2024

В Волынской области получила повреждения энергоинфраструктура

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Волынской области на западе Украины, сообщил глава местной областной администрации Иван Рудницкий в... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:14

2024-11-17T10:14

2024-11-17T10:14

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Волынской области на западе Украины, сообщил глава местной областной администрации Иван Рудницкий в Telegram-канале. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "Пострадала энергетическая инфраструктура...", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, украина, волынская область