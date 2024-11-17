https://ria.ru/20241117/ukraina-1984226101.html
В Закарпатской области прогремели взрывы
В Закарпатской области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
В Закарпатской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в городе Мукачево Закарпатской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:45
2024-11-17T09:45
2024-11-17T09:45
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Мукачево Закарпатской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "О взрывах в Мукачево сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Мукачево, Закарпатская область, Украина
В Закарпатской области прогремели взрывы
Страна.ua: в Мукачево в Закарпатской области прогремели взрывы