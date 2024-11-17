https://ria.ru/20241117/ukraina-1984226101.html

В Закарпатской области прогремели взрывы

В Закарпатской области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024

В Закарпатской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Мукачево Закарпатской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:45

2024-11-17T09:45

2024-11-17T09:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Мукачево Закарпатской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "О взрывах в Мукачево сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мукачево

закарпатская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мукачево, закарпатская область, украина