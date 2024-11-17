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На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 17.11.2024 (обновлено: 10:53 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984225654.html
На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов
На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов - РИА Новости, 17.11.2024
На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов
Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:41
2024-11-17T10:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
герман галущенко
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии."Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", — приводит ведомство слова своего главы Германа Галущенко.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже несколько часов звучит воздушная тревога.Как пишут украинские СМИ и Telegram-каналы, минувшей ночью и рано утром серии взрывов гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, в подконтрольном киевским властям Запорожье и в Черкасской области.Позже стало известно о сериях взрывов в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, в городе Ровно и в Мукачево в Закарпатской области.В Одессе, по информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации, несколько районов города остались без света и воды. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе не работает весь электротранспорт.Власти Волынской области и подконтрольной Киеву территории Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html
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украина, в мире, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Герман Галущенко
На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов

Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoОтключение электроэнергии в Киеве
Отключение электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Отключение электроэнергии в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии.
«
"Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", — приводит ведомство слова своего главы Германа Галущенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Цейтнот и агония пришли на Запад
11 ноября, 08:00
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже несколько часов звучит воздушная тревога.
Как пишут украинские СМИ и Telegram-каналы, минувшей ночью и рано утром серии взрывов гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, в подконтрольном киевским властям Запорожье и в Черкасской области.
Позже стало известно о сериях взрывов в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, в городе Ровно и в Мукачево в Закарпатской области.
В Одессе, по информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации, несколько районов города остались без света и воды. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе не работает весь электротранспорт.
Власти Волынской области и подконтрольной Киеву территории Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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29 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреГерман Галущенко
 
 
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