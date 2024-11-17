https://ria.ru/20241117/ukraina-1984225654.html

На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов

На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов - РИА Новости, 17.11.2024

На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов

Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:41

2024-11-17T09:41

2024-11-17T10:53

специальная военная операция на украине

украина

в мире

герман галущенко

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии."Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", — приводит ведомство слова своего главы Германа Галущенко.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже несколько часов звучит воздушная тревога.Как пишут украинские СМИ и Telegram-каналы, минувшей ночью и рано утром серии взрывов гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, в подконтрольном киевским властям Запорожье и в Черкасской области.Позже стало известно о сериях взрывов в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, в городе Ровно и в Мукачево в Закарпатской области.В Одессе, по информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации, несколько районов города остались без света и воды. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе не работает весь электротранспорт.Власти Волынской области и подконтрольной Киеву территории Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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украина, в мире, герман галущенко