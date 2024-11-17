На Украине ввели экстренные отключения света после серии взрывов
Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии
© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoОтключение электроэнергии в Киеве
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Отключение электроэнергии в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии.
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"Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", — приводит ведомство слова своего главы Германа Галущенко.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже несколько часов звучит воздушная тревога.
Как пишут украинские СМИ и Telegram-каналы, минувшей ночью и рано утром серии взрывов гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, в подконтрольном киевским властям Запорожье и в Черкасской области.
В Одессе, по информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации, несколько районов города остались без света и воды. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе не работает весь электротранспорт.
Власти Волынской области и подконтрольной Киеву территории Запорожской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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