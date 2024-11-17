В Британии раскрыли, чего лишилась Украина
The Times: Британия перестала давать ВСУ ракеты Storm Shadow из-за их нехватки
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британия перестала давать Украине ракеты Storm Shadow из-за нехватки снарядов, пишет The Times со ссылкой на источники в Министре обороны страны.
"Нежелание лейбористов делать это, скорее всего, связано с тем, что запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военные начальники не готовы опускаться, поскольку определенное количество должно оставаться в резерве для защиты собственных интересов Соединенного Королевства", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
"Нежелание лейбористов делать это, скорее всего, связано с тем, что запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военные начальники не готовы опускаться, поскольку определенное количество должно оставаться в резерве для защиты собственных интересов Соединенного Королевства", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.