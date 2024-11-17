https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html

В Британии раскрыли, чего лишилась Украина

В Британии раскрыли, чего лишилась Украина - РИА Новости, 17.11.2024

В Британии раскрыли, чего лишилась Украина

Британия перестала давать Украине ракеты Storm Shadow из-за нехватки снарядов, пишет The Times со ссылкой на источники в Министре обороны страны. "Нежелание... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:46

2024-11-17T08:46

2024-11-17T09:34

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британия перестала давать Украине ракеты Storm Shadow из-за нехватки снарядов, пишет The Times со ссылкой на источники в Министре обороны страны. "Нежелание лейбористов делать это, скорее всего, связано с тем, что запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военные начальники не готовы опускаться, поскольку определенное количество должно оставаться в резерве для защиты собственных интересов Соединенного Королевства", — говорится в публикации. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20241117/soyuzniki-1984037092.html

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато