Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области
Подполье: иностранцам запретили въезжать на побережье в Одесской области
© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения, следует из приказа, попавшего в распоряжение пророссийского подполья и предоставленного РИА Новости координатором николаевского сопротивления Сергеем Лебедевым.
Согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, местные власти региона приняли решение "установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев... а также движения транспортных средств на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области".
В Одесской области избили сотрудника военкомата
10 ноября, 16:56
Как следует из документа, особый режим действует на период военного положения. Ограничения также распространяются на транспортные средства иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций. Кроме того, на "определенные территории" запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков.
В тоже время, как следует из документа, запрет на пребывание не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Этим организациям разрешена перевозка военных грузов и лиц с оружием и боеприпасами.
«
"Установить, что патрулям на территории, где введен особый режим... предоставлено право: проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения", - следует из документа.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Согласно последнему продлению военное положение действует до 7 февраля 2025 года.
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00