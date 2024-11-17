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Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984219313.html
Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области
Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области
Власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:13
2024-11-17T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
украина
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения, следует из приказа, попавшего в распоряжение пророссийского подполья и предоставленного РИА Новости координатором николаевского сопротивления Сергеем Лебедевым. Согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, местные власти региона приняли решение "установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев... а также движения транспортных средств на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области". Как следует из документа, особый режим действует на период военного положения. Ограничения также распространяются на транспортные средства иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций. Кроме того, на "определенные территории" запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков. В тоже время, как следует из документа, запрет на пребывание не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Этим организациям разрешена перевозка военных грузов и лиц с оружием и боеприпасами. "Установить, что патрулям на территории, где введен особый режим... предоставлено право: проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения", - следует из документа. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Согласно последнему продлению военное положение действует до 7 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982948586.html
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в мире, черное море, украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Украина, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Подполье: иностранцам запретили въезжать на побережье в Одесской области

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения, следует из приказа, попавшего в распоряжение пророссийского подполья и предоставленного РИА Новости координатором николаевского сопротивления Сергеем Лебедевым.
Согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, местные власти региона приняли решение "установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев... а также движения транспортных средств на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области".
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Как следует из документа, особый режим действует на период военного положения. Ограничения также распространяются на транспортные средства иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций. Кроме того, на "определенные территории" запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков.
В тоже время, как следует из документа, запрет на пребывание не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Этим организациям разрешена перевозка военных грузов и лиц с оружием и боеприпасами.
«
"Установить, что патрулям на территории, где введен особый режим... предоставлено право: проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения", - следует из документа.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Согласно последнему продлению военное положение действует до 7 февраля 2025 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореУкраинаОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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