https://ria.ru/20241117/ukraina-1984219313.html

Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области - РИА Новости, 17.11.2024

Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:13

2024-11-17T08:13

2024-11-17T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

украина

одесская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения, следует из приказа, попавшего в распоряжение пророссийского подполья и предоставленного РИА Новости координатором николаевского сопротивления Сергеем Лебедевым. Согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, местные власти региона приняли решение "установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев... а также движения транспортных средств на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области". Как следует из документа, особый режим действует на период военного положения. Ограничения также распространяются на транспортные средства иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций. Кроме того, на "определенные территории" запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков. В тоже время, как следует из документа, запрет на пребывание не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Этим организациям разрешена перевозка военных грузов и лиц с оружием и боеприпасами. "Установить, что патрулям на территории, где введен особый режим... предоставлено право: проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения", - следует из документа. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Согласно последнему продлению военное положение действует до 7 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982948586.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

черное море

украина

одесская область

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в мире, черное море, украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины