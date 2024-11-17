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Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
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21:37 17.11.2024 (обновлено: 23:34 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/udary-1984289635.html
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ
Украина планирует ударить по российской территории с применением дальнобойного оружия в ближайшее время, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:37
2024-11-17T23:34
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина планирует ударить по российской территории с применением дальнобойного оружия в ближайшее время, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. "Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни", — говорится в материале.Утверждается, что первые атаки ВСУ вглубь России, вероятнее всего, будут совершены с помощью ракет ATACMS.В воскресенье вечером газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной ракет дальнего поражения для ударов по российской территории. По данным издания, глава Белого дома пошел на такой шаг после появления сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР".В свою очередь, Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории России ракетами Scalp и Storm Shadow, пишет газета Figaro. Официального подтверждения этой информации нет.Позиция РоссииКак заявил Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
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В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, ООН, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ

Reuters: Украина намерена ударить по РФ дальнобойным оружием в ближайшие дни

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск ATACMS
Запуск ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина планирует ударить по российской территории с применением дальнобойного оружия в ближайшее время, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
"Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни", — говорится в материале.
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Инфографика
Утверждается, что первые атаки ВСУ вглубь России, вероятнее всего, будут совершены с помощью ракет ATACMS.
В воскресенье вечером газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной ракет дальнего поражения для ударов по российской территории. По данным издания, глава Белого дома пошел на такой шаг после появления сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР".

Россия уже обращала внимание на то, что у США нет подтверждений данным о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации. Северная Корея, в свою очередь, назвала такие обвинения в ее адрес грязными маневрами Соединенных Штатов, которые таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

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В свою очередь, Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории России ракетами Scalp и Storm Shadow, пишет газета Figaro. Официального подтверждения этой информации нет.

Как заявлял посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию ВСУ ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года — тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. По словам главы дипмиссии, заявления британских официальных лиц по этому вопросу, как правило, носят размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.

Позиция России

Как заявил Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
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По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.
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