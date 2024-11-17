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Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ
Украина планирует ударить по российской территории с применением дальнобойного оружия в ближайшее время, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:37
2024-11-17T21:37
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина планирует ударить по российской территории с применением дальнобойного оружия в ближайшее время, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. "Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни", — говорится в материале.Утверждается, что первые атаки ВСУ вглубь России, вероятнее всего, будут совершены с помощью ракет ATACMS.В воскресенье вечером газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной ракет дальнего поражения для ударов по российской территории. По данным издания, глава Белого дома пошел на такой шаг после появления сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР".В свою очередь, Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории России ракетами Scalp и Storm Shadow, пишет газета Figaro. Официального подтверждения этой информации нет.Позиция РоссииКак заявил Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.
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В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, ООН, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев планирует вскоре ударить по России дальнобойным оружием, пишут СМИ
Reuters: Украина намерена ударить по РФ дальнобойным оружием в ближайшие дни