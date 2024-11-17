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Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне - РИА Новости, 17.11.2024
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20:46 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/udary-1984285831.html
Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне
Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне - РИА Новости, 17.11.2024
Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали с помощью беспилотников израильские военные цели на юге... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:46
2024-11-17T20:46
в мире
ашкелон
йемен
тель-авив
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали с помощью беспилотников израильские военные цели на юге Тель-Авива и в Ашкелоне, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Беспилотная авиация йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провела военную операцию, нанеся удары по важным и военным целям израильского противника в районе Яффа и Ашкелоне на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении Сариа. В субботу хуситы сообщали, что атаковали с помощью беспилотников цель в Эйлате на юге Израиля.
https://ria.ru/20241112/khusity-1983392380.html
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в мире, ашкелон, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ашкелон, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне

Хуситы заявили об ударах беспилотниками по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали с помощью беспилотников израильские военные цели на юге Тель-Авива и в Ашкелоне, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Беспилотная авиация йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провела военную операцию, нанеся удары по важным и военным целям израильского противника в районе Яффа и Ашкелоне на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении Сариа.
В субботу хуситы сообщали, что атаковали с помощью беспилотников цель в Эйлате на юге Израиля.
Эсминцы ВМС США - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях
12 ноября, 19:42
 
В миреАшкелонЙеменТель-АвивАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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