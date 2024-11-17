https://ria.ru/20241117/udary-1984285831.html

Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне

Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне - РИА Новости, 17.11.2024

Хуситы заявили об ударах по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали с помощью беспилотников израильские военные цели на юге... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:46

2024-11-17T20:46

2024-11-17T20:46

в мире

ашкелон

йемен

тель-авив

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg

КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали с помощью беспилотников израильские военные цели на юге Тель-Авива и в Ашкелоне, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Беспилотная авиация йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провела военную операцию, нанеся удары по важным и военным целям израильского противника в районе Яффа и Ашкелоне на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении Сариа. В субботу хуситы сообщали, что атаковали с помощью беспилотников цель в Эйлате на юге Израиля.

https://ria.ru/20241112/khusity-1983392380.html

ашкелон

йемен

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ашкелон, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году