https://ria.ru/20241117/udar-1984248094.html

Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута

Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024

Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута

Израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:19

2024-11-17T14:19

2024-11-17T15:23

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БЕЙРУТ, 17 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы."Ракета попала в здание между (районами. — Прим. ред.) Содеко и Рас ан-Набаа. В здании находится офис Сирийской социальной националистической партии", — рассказал собеседник агентства.Как передает ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на осведомленный источник, при ударе ЦАХАЛ погиб глава пресс-службы "Хезболлы" Мохамад Афиф.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241117/khezbolla-1984203895.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, ливан