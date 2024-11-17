Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута
ВВС Израиля ударили по офису ССНП в центре Бейрута
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Ракета попала в здание между (районами. — Прим. ред.) Содеко и Рас ан-Набаа. В здании находится офис Сирийской социальной националистической партии", — рассказал собеседник агентства.
"Хезболла" выпустила около 80 ракет по Израилю
Вчера, 01:19
Как передает ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на осведомленный источник, при ударе ЦАХАЛ погиб глава пресс-службы "Хезболлы" Мохамад Афиф.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.