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Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
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14:19 17.11.2024 (обновлено: 15:23 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/udar-1984248094.html
Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута
Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута
Израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:19
2024-11-17T15:23
в мире
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израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
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БЕЙРУТ, 17 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы."Ракета попала в здание между (районами. — Прим. ред.) Содеко и Рас ан-Набаа. В здании находится офис Сирийской социальной националистической партии", — рассказал собеседник агентства.Как передает ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на осведомленный источник, при ударе ЦАХАЛ погиб глава пресс-службы "Хезболлы" Мохамад Афиф.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241117/khezbolla-1984203895.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, ливан
В мире, Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, Хезболла, Ливан
Очевидцы сообщили об ударе Израиля по центральному кварталу Бейрута

ВВС Израиля ударили по офису ССНП в центре Бейрута

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Ракета попала в здание между (районами. — Прим. ред.) Содеко и Рас ан-Набаа. В здании находится офис Сирийской социальной националистической партии", — рассказал собеседник агентства.
Ракеты, запущенные из Ливана по Израилю - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Хезболла" выпустила около 80 ракет по Израилю
Вчера, 01:19
Как передает ливанский телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на осведомленный источник, при ударе ЦАХАЛ погиб глава пресс-службы "Хезболлы" Мохамад Афиф.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреБейрутИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХАМАСХезболлаЛиван
 
 
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