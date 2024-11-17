https://ria.ru/20241117/udar-1984241074.html
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:43
2024-11-17T12:43
2024-11-17T15:41
специальная военная операция на украине
кривой рог
сергей лебедев
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984256521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1186bd16fa449597eb0b5e34e34cacdd.jpg
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог, около семи утра 17 ноября прилетело в склад с военной продукцией и после детонации загорелся состав с горюче-смазочными материалами", - заявил Лебедев.Как сообщили информаторы Лебедева, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Впоследствии пожар на складе распространился на состав с цистернами.Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления сообщал РИА Новости, что за утро воскресенья на Украине были поражены 63 объекта.
https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984256521_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_906817507b75da7b83dfd2a641ce3ead.jpg
Удар по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Склад военной продукции и состав с горючим поражены в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
2024-11-17T12:43
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Подполье: в Кривом Роге поразили склад военной продукции и состав с горючим
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Кривой Рог, около семи утра 17 ноября прилетело в склад с военной продукцией и после детонации загорелся состав с горюче-смазочными материалами", - заявил Лебедев.
Как сообщили информаторы Лебедева, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Впоследствии пожар на складе распространился на состав с цистернами.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления сообщал РИА Новости, что за утро воскресенья на Украине были поражены 63 объекта.