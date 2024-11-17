https://ria.ru/20241117/udar-1984241074.html

Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге

Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:43

2024-11-17T12:43

2024-11-17T15:41

специальная военная операция на украине

кривой рог

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог, около семи утра 17 ноября прилетело в склад с военной продукцией и после детонации загорелся состав с горюче-смазочными материалами", - заявил Лебедев.Как сообщили информаторы Лебедева, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Впоследствии пожар на складе распространился на состав с цистернами.Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления сообщал РИА Новости, что за утро воскресенья на Украине были поражены 63 объекта.

https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html

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Удар по складу с военной продукцией в Кривом Роге Склад военной продукции и состав с горючим поражены в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. 2024-11-17T12:43 true PT0M04S

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кривой рог, сергей лебедев, украина, безопасность