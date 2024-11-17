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Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 17.11.2024 (обновлено: 15:41 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/udar-1984241074.html
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:43
2024-11-17T15:41
специальная военная операция на украине
кривой рог
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог, около семи утра 17 ноября прилетело в склад с военной продукцией и после детонации загорелся состав с горюче-смазочными материалами", - заявил Лебедев.Как сообщили информаторы Лебедева, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Впоследствии пожар на складе распространился на состав с цистернами.Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления сообщал РИА Новости, что за утро воскресенья на Украине были поражены 63 объекта.
https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html
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Удар по складу с военной продукцией в Кривом Роге
Склад военной продукции и состав с горючим поражены в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
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кривой рог, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складу с военной продукцией в Кривом Роге

Подполье: в Кривом Роге поразили склад военной продукции и состав с горючим

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Склад военной продукции и состав с горючим поражен в воскресенье утром в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Кривой Рог, около семи утра 17 ноября прилетело в склад с военной продукцией и после детонации загорелся состав с горюче-смазочными материалами", - заявил Лебедев.
Как сообщили информаторы Лебедева, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Впоследствии пожар на складе распространился на состав с цистернами.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления сообщал РИА Новости, что за утро воскресенья на Украине были поражены 63 объекта.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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