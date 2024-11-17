https://ria.ru/20241117/udar-1984240769.html

Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине

Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине - РИА Новости, 17.11.2024

Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине

Российские военные нанесли массированный удар по всей территории Украины, написал в Telegram-канале Владимир Зеленский. "Массированный комбинированный удар по... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:38

2024-11-17T12:38

2024-11-17T17:35

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по всей территории Украины, написал в Telegram-канале Владимир Зеленский. "Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов. <...> Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты..." — написал он. Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура. Он также признал повреждение ряда объектов при попадании снарядов и падении обломков.Как сообщило ранее сегодня Минобороны, российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241117/sibiga-1984236860.html

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