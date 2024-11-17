Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине
Владимир Зеленский заявил о массированном ударе ВС России по всей Украине
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по всей территории Украины, написал в Telegram-канале Владимир Зеленский.
"Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов. <...> Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты..." — написал он.
"Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов. <...> Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты..." — написал он.
Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура. Он также признал повреждение ряда объектов при попадании снарядов и падении обломков.
Как сообщило ранее сегодня Минобороны, российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.