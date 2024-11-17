Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта
Премьер Канады призвал к тесному взаимодействию в решении украинского вопроса
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине требуется тесное и продуктивное взаимодействие, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу, комментируя телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным.
"Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. <…>Это от всех нас потребует определенного взаимодействия с коллегами, чьи взгляды расходятся с нашими, и к кому уровень доверия, как к Владимиру Путину находится на низком уровне", — сказал он.
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При этом Канада продолжит тесное сотрудничество с Владимиром Зеленским и украинцами, подчеркнул Трюдо.
В начале ноября Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS — Киев рассчитывает получить ее до конца года.
В последнее время западные политики и СМИ все чаще говорят о возможности переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как отметил Путин в разговоре с Шольцем, Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам Путина, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.