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Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта - РИА Новости, 17.11.2024
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05:17 17.11.2024 (обновлено: 09:17 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/tryudo-1984211329.html
Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта
Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта - РИА Новости, 17.11.2024
Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта
Для урегулирования конфликта на Украине требуется тесное и продуктивное взаимодействие, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:17
2024-11-17T09:17
в мире
россия
украина
канада
джастин трюдо
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине требуется тесное и продуктивное взаимодействие, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу, комментируя телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным."Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. &lt;…&gt;Это от всех нас потребует определенного взаимодействия с коллегами, чьи взгляды расходятся с нашими, и к кому уровень доверия, как к Владимиру Путину находится на низком уровне", — сказал он.При этом Канада продолжит тесное сотрудничество с Владимиром Зеленским и украинцами, подчеркнул Трюдо.В начале ноября Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS — Киев рассчитывает получить ее до конца года.В последнее время западные политики и СМИ все чаще говорят о возможности переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как отметил Путин в разговоре с Шольцем, Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам Путина, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html
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в мире, россия, украина, канада, джастин трюдо, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, нато, саммит атэс
В мире, Россия, Украина, Канада, Джастин Трюдо, Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Саммит АТЭС
Трюдо на саммите АТЭС пообещал работать над решением украинского конфликта

Премьер Канады призвал к тесному взаимодействию в решении украинского вопроса

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине требуется тесное и продуктивное взаимодействие, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу, комментируя телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным.
"Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. <…>Это от всех нас потребует определенного взаимодействия с коллегами, чьи взгляды расходятся с нашими, и к кому уровень доверия, как к Владимиру Путину находится на низком уровне", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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При этом Канада продолжит тесное сотрудничество с Владимиром Зеленским и украинцами, подчеркнул Трюдо.
В начале ноября Зеленский заявил, что Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS — Киев рассчитывает получить ее до конца года.
В последнее время западные политики и СМИ все чаще говорят о возможности переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как отметил Путин в разговоре с Шольцем, Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам Путина, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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В миреРоссияУкраинаКанадаДжастин ТрюдоОлаф ШольцВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОСаммит АТЭС
 
 
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