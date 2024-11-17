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Трамп использует слабость ВСУ на фронте для завершения конфликта, пишет CNN - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 17.11.2024 (обновлено: 18:57 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/tramp-1984278132.html
Трамп использует слабость ВСУ на фронте для завершения конфликта, пишет CNN
Трамп использует слабость ВСУ на фронте для завершения конфликта, пишет CNN - РИА Новости, 17.11.2024
Трамп использует слабость ВСУ на фронте для завершения конфликта, пишет CNN
Выигравший выборы в США Дональд Трамп может использовать ослабление позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку республиканского конгресса, чтобы... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:56
2024-11-17T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы в США Дональд Трамп может использовать ослабление позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку республиканского конгресса, чтобы добиться заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, говорится в аналитическом материале телеканала CNN. Авторы материала отмечают, что средний возраст украинских военных составляет 40 лет, что свидетельствует о трудностях с пополнением личного состава. При этом республиканцы в конгрессе, полагают аналитики, не поддержат продолжение значительных расходов на военную помощь Киеву. Телеканал отмечает, что возможными условиями урегулирования станут возможное признание Крыма российским, частичный возврат территорий восточной Украины под контроль Киева и отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, аналитики телеканала также прогнозируют, что Трамп, вернувшись в Белый дом, продолжит жёсткий курс в отношении Китая, который был инициирован его прежней администрацией. Во время своего первого президентства Трамп отказался от прежней политики США, предполагавшей, что экономическое развитие Китая приведёт к его политической либерализации. Вместо этого Вашингтон начал рассматривать Пекин как стратегического соперника. Впоследствии США усилили военные манёвры в Южно-Китайском море и ввели пошлины на тысячи позиций китайских товаров. Демократ Джо Байден, сменив Трампа, не только сохранил эти меры, но и усилил их, введя 100% налог на китайские электромобили и запрет на инвестиции в китайские компании, связанные с военным сектором. Кроме того, его администрация укрепила международные альянсы для сдерживания Пекина, включая соглашение AUKUS с Великобританией и Австралией, предусматривающее передачу Австралии технологий для строительства атомных подводных лодок. Эксперты считают, что Трамп, возвращаясь к власти, вряд ли изменит подход к Китаю, продолжив рассматривать его как главного геополитического соперника США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241116/mask-1984188704.html
https://ria.ru/20241117/ukraintsy-1984243087.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп использует слабость ВСУ на фронте для завершения конфликта, пишет CNN

CNN: Трамп может использовать ослабление позиций Украины для урегулирования

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы в США Дональд Трамп может использовать ослабление позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку республиканского конгресса, чтобы добиться заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, говорится в аналитическом материале телеканала CNN.
Авторы материала отмечают, что средний возраст украинских военных составляет 40 лет, что свидетельствует о трудностях с пополнением личного состава. При этом республиканцы в конгрессе, полагают аналитики, не поддержат продолжение значительных расходов на военную помощь Киеву.
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Телеканал отмечает, что возможными условиями урегулирования станут возможное признание Крыма российским, частичный возврат территорий восточной Украины под контроль Киева и отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Кроме того, аналитики телеканала также прогнозируют, что Трамп, вернувшись в Белый дом, продолжит жёсткий курс в отношении Китая, который был инициирован его прежней администрацией.
Во время своего первого президентства Трамп отказался от прежней политики США, предполагавшей, что экономическое развитие Китая приведёт к его политической либерализации. Вместо этого Вашингтон начал рассматривать Пекин как стратегического соперника. Впоследствии США усилили военные манёвры в Южно-Китайском море и ввели пошлины на тысячи позиций китайских товаров.
Демократ Джо Байден, сменив Трампа, не только сохранил эти меры, но и усилил их, введя 100% налог на китайские электромобили и запрет на инвестиции в китайские компании, связанные с военным сектором. Кроме того, его администрация укрепила международные альянсы для сдерживания Пекина, включая соглашение AUKUS с Великобританией и Австралией, предусматривающее передачу Австралии технологий для строительства атомных подводных лодок.
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Эксперты считают, что Трамп, возвращаясь к власти, вряд ли изменит подход к Китаю, продолжив рассматривать его как главного геополитического соперника США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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