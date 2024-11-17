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"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/tramp-1984214728.html
"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа
"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа
Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:36
2024-11-17T06:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
джо байден
джон миршаймер
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran."Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении. Именно поэтому администрация Байдена делает всё возможное, &lt;...&gt; чтобы Украине удалось продержаться до 20 января", — заявил политолог.По мнению эксперта, Трампу не удастся выгодного завершить конфликт из-за того, что он не захочет принимать базовые условия Москвы — полный нейтралитет Киева и признание новых регионов и Крыма частью России. Проблему усугубят воинствующие политики - "ястребы" на должностях в администрации Трампа, подчеркнул политолог."Я думаю всё решится на поле боя. &lt;...&gt; В конце концов, мы получим замороженный конфликт, который приведет к нескончаемым проблемам в ближайшем будущем", — резюмировал Миршаймер.Ранее советник главы Белого Дома Джейк Салливан сообщил, что Байден до ухода с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. По его словам, уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html
https://ria.ru/20241116/kuleba-1984196011.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, джон миршаймер, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Миршаймер, Выборы президента США — 2024
"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа

Миршаймер: Байден хочет переложить вину за поражение Украины на Трампа

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.
"Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении. Именно поэтому администрация Байдена делает всё возможное, <...> чтобы Украине удалось продержаться до 20 января", — заявил политолог.
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По мнению эксперта, Трампу не удастся выгодного завершить конфликт из-за того, что он не захочет принимать базовые условия Москвы — полный нейтралитет Киева и признание новых регионов и Крыма частью России. Проблему усугубят воинствующие политики - "ястребы" на должностях в администрации Трампа, подчеркнул политолог.
"Я думаю всё решится на поле боя. <...> В конце концов, мы получим замороженный конфликт, который приведет к нескончаемым проблемам в ближайшем будущем", — резюмировал Миршаймер.
Ранее советник главы Белого Дома Джейк Салливан сообщил, что Байден до ухода с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. По его словам, уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.
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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденДжон МиршаймерВыборы президента США — 2024
 
 
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