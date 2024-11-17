"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа
Миршаймер: Байден хочет переложить вину за поражение Украины на Трампа
© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.
"Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении. Именно поэтому администрация Байдена делает всё возможное, <...> чтобы Украине удалось продержаться до 20 января", — заявил политолог.
По мнению эксперта, Трампу не удастся выгодного завершить конфликт из-за того, что он не захочет принимать базовые условия Москвы — полный нейтралитет Киева и признание новых регионов и Крыма частью России. Проблему усугубят воинствующие политики - "ястребы" на должностях в администрации Трампа, подчеркнул политолог.
"Я думаю всё решится на поле боя. <...> В конце концов, мы получим замороженный конфликт, который приведет к нескончаемым проблемам в ближайшем будущем", — резюмировал Миршаймер.
Ранее советник главы Белого Дома Джейк Салливан сообщил, что Байден до ухода с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. По его словам, уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.
Кулеба неожиданно высказался о заключении мира
Вчера, 22:44
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.