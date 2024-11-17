https://ria.ru/20241117/tramp-1984214728.html

"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа

"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:36

2024-11-17T06:36

2024-11-17T06:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

джон миршаймер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_072228ed5309a73caa8e150cfccafc26.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran."Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении. Именно поэтому администрация Байдена делает всё возможное, <...> чтобы Украине удалось продержаться до 20 января", — заявил политолог.По мнению эксперта, Трампу не удастся выгодного завершить конфликт из-за того, что он не захочет принимать базовые условия Москвы — полный нейтралитет Киева и признание новых регионов и Крыма частью России. Проблему усугубят воинствующие политики - "ястребы" на должностях в администрации Трампа, подчеркнул политолог."Я думаю всё решится на поле боя. <...> В конце концов, мы получим замороженный конфликт, который приведет к нескончаемым проблемам в ближайшем будущем", — резюмировал Миршаймер.Ранее советник главы Белого Дома Джейк Салливан сообщил, что Байден до ухода с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. По его словам, уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

https://ria.ru/20241116/kuleba-1984196011.html

https://ria.ru/20241117/tramp-1984210573.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, джон миршаймер, выборы президента сша — 2024