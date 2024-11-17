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Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT - РИА Новости, 17.11.2024
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02:26 17.11.2024 (обновлено: 02:43 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/tramp-1984205891.html
Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT
Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT - РИА Новости, 17.11.2024
Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине на отказ Владимира Зеленского идти... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T02:26
2024-11-17T02:43
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине на отказ Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с Россией, заявил газете Financial Times (FT) британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко. Как отметил историк, у Трампа может закончиться терпение, чтобы ждать успехов Киева на поле боя. По его словам, политик может столкнуться с несовпадением взглядов с Россией по поводу конфликта. "Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс", - отмечает газета со ссылкой на Радченко. Историк предположил, что в конце концов Трамп может отказаться от Украины и завершить конфликт, "позволив России одержать победу". Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984190243.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Трамп может переложить вину за провал в переговорах на Зеленского, пишет FT

FT: Трамп может переложить вину за неудачи в переговорах на Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине на отказ Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с Россией, заявил газете Financial Times (FT) британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко.
Как отметил историк, у Трампа может закончиться терпение, чтобы ждать успехов Киева на поле боя. По его словам, политик может столкнуться с несовпадением взглядов с Россией по поводу конфликта.
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"Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс", - отмечает газета со ссылкой на Радченко.
Историк предположил, что в конце концов Трамп может отказаться от Украины и завершить конфликт, "позволив России одержать победу".
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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