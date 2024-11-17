https://ria.ru/20241117/tramp-1984201571.html

Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта

Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта - РИА Новости, 17.11.2024

Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, который также станет членом... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T00:31

2024-11-17T00:31

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, который также станет членом нового национального совета по энергетике. "Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике", - говорится в заявлении Трампа. Трамп отметил, что Райт имеет опыт работы с миллиардером Дугом Бергамом, который тоже войдет в новый совет США по энергетике, а также был номинирован на позицию министра внутренних дел США. "Эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведет к снижению инфляции, победе в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта с Китаем (и другими странами) и расширению дипломатического влияния Америки для прекращения войн по всему миру", - добавил он. Райт окончил престижный Массачусетский технологический институт (MIT). Большую часть жизни проработал в индустриях сланцевой нефти и газа, сейчас возглавляет компанию по технологическим решениям в энергетике Liberty Energy. СМИ отмечают, что он якобы отрицает существование климатического кризиса и не считает, что мир находится в стадии энергетического перехода к новым источникам энергии.Новый национальный совет по энергетике будет контролировать в госучреждениях работу по увеличению добычи всех источников энергии, в частности традиционных, так как за них выступает выигравший выборы президент.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/tramp-1984096797.html

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в мире, сша, китай, америка, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024