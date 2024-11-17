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"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО
Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:59
2024-11-17T14:59
2024-11-17T23:19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Значительная часть украинских войск находится под угрозой полного окружения внутри самого Курахово. Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и явно ошибочное решение, принятое кем-то на Украине, — уничтожить Кураховскую дамбу, из-за чего затопило некоторые подъездные пути", — отметил он.Аналитик назвал район Курахово критически важным участком и признал, что ситуация для ВСУ там складывается крайне тяжелая."Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — заключил он.Во вторник немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.Как сообщил в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин, Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО
Меркурис: подрыв дамбы в Курахово привел к угрозе окружения ВСУ