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"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 17.11.2024 (обновлено: 23:19 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/svo-1984251679.html
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО
Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:59
2024-11-17T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
запад
украина
россия
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Значительная часть украинских войск находится под угрозой полного окружения внутри самого Курахово. Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и явно ошибочное решение, принятое кем-то на Украине, — уничтожить Кураховскую дамбу, из-за чего затопило некоторые подъездные пути", — отметил он.Аналитик назвал район Курахово критически важным участком и признал, что ситуация для ВСУ там складывается крайне тяжелая."Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — заключил он.Во вторник немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.Как сообщил в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин, Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html
https://ria.ru/20241117/ukraintsy-1984243087.html
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в мире, запад, украина, россия, вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО

Меркурис: подрыв дамбы в Курахово привел к угрозе окружения ВСУ

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Значительная часть украинских войск находится под угрозой полного окружения внутри самого Курахово. Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и явно ошибочное решение, принятое кем-то на Украине, — уничтожить Кураховскую дамбу, из-за чего затопило некоторые подъездные пути", — отметил он.
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Аналитик назвал район Курахово критически важным участком и признал, что ситуация для ВСУ там складывается крайне тяжелая.
«
"Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — заключил он.
Во вторник немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.
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Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.
Как сообщил в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин, Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
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