https://ria.ru/20241117/svo-1984251679.html

"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО

"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024

"Полное окружение": на Западе заявили о катастрофе в зоне СВО

Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:59

2024-11-17T14:59

2024-11-17T23:19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска могут полностью окружить украинскую группировку в Курахово в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Значительная часть украинских войск находится под угрозой полного окружения внутри самого Курахово. Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и явно ошибочное решение, принятое кем-то на Украине, — уничтожить Кураховскую дамбу, из-за чего затопило некоторые подъездные пути", — отметил он.Аналитик назвал район Курахово критически важным участком и признал, что ситуация для ВСУ там складывается крайне тяжелая."Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — заключил он.Во вторник немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.Как сообщил в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин, Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.

https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html

https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html

https://ria.ru/20241117/ukraintsy-1984243087.html

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