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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 17.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, станцию РЭБ, склад морских дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:11
2024-11-17T12:11
2024-11-17T12:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
пятихатки
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, станцию РЭБ, склад морских дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Янтарное и Ольговка, Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад безэкипажных катеров", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Пятихатки, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 80 солдат ВСУ за сутки