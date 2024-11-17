https://ria.ru/20241117/svo-1984238858.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 17.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, станцию РЭБ, склад морских дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:11

2024-11-17T12:11

2024-11-17T12:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

пятихатки

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, станцию РЭБ, склад морских дронов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Янтарное и Ольговка, Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад безэкипажных катеров", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)