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Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024
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23:08 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/starmer-1984295294.html
Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным
Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024
Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:08
2024-11-17T23:08
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великобритания
германия
олаф шольц
владимир путин
кир стармер
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что не планирует разговаривать с российским лидером. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Это дело канцлера Шольца - с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным", - заявил Стармер в комментарии телеканалу Sky News. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор Путина и Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.
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россия, великобритания, германия, олаф шольц, владимир путин, кир стармер, в мире
Россия, Великобритания, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Кир Стармер, В мире
Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

Премьер Британии Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что не планирует разговаривать с российским лидером.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
"Это дело канцлера Шольца - с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным", - заявил Стармер в комментарии телеканалу Sky News.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор Путина и Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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