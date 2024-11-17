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Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024

Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T23:08

2024-11-17T23:08

2024-11-17T23:08

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что не планирует разговаривать с российским лидером. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Это дело канцлера Шольца - с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным", - заявил Стармер в комментарии телеканалу Sky News. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор Путина и Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.

https://ria.ru/20241007/britaniya-1976617693.html

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россия, великобритания, германия, олаф шольц, владимир путин, кир стармер, в мире