https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html

Ученые выявили три типа хозяев собак в зависимости от отношения к питомцу

Ученые выявили три типа хозяев собак в зависимости от отношения к питомцу - РИА Новости, 17.11.2024

Ученые выявили три типа хозяев собак в зависимости от отношения к питомцу

Исследователи из Венгрии опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что люди воспринимают своих питомцев как друзей, семью или коллег-охранников, пишет... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:30

2024-11-17T07:30

2024-11-17T07:30

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собаки

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Исследователи из Венгрии опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что люди воспринимают своих питомцев как друзей, семью или коллег-охранников, пишет Scientific Reports"Любопытно: несмотря на то, что мы собирали данные из онлайн-групп, посвященных домашним собакам, владельцы были разные. Мы нашли три отличных друг от друга профиля владельцев, чьи собаки играли различные социальные и практические роли", — объяснила Лаура Жилле, ведущий автор исследования из Университета Этвёша Лоранда.Владельцы собак, которых относят к категории коллег, как правило, воспринимают своего питомца как приятеля по работе и охранника, а также имеют сильную эмоциональную привязанность. Так называемые родители для собак имеют привязанность к питомцу, но не видят в нем никаких практических функций. Между тем, хозяева-друзья/компаньоны в основном держат собак для компании, но сохраняют эмоциональную дистанцию. Около 800 владельцев были опрошены на тему взаимоотношений с питомцами, в том числе о том, что им в них нравится и какую роль они играют в их жизни. Результаты показали, что почти всем опрошенным владельцам нравился физический контакт со своей собакой (97,6%), "безусловная любовь", которую они испытывают к своей собаке (93,7%), а также внешний вид и красота животного (88,4%). Однако мнение о других преимуществах собак было не таким единодушным. Например, около четверти (24,3%) владельцев заявили, что не получили никакой пользы от общения со своей собакой, в то время как 36,3% отметили, что проведенное с питомцем время им пошло на пользу и понравилось. Для 31,1% владельцев собаки выполняют двойную функцию — практическую и эмоциональную. Эти владельцы, известные как "дружелюбные коллеги", как правило, заводят бордер-колли, бельгийских или немецких овчарок. Большинство владельцев (49,5%) имеют тесную, человеческую связь со своим питомцем и не видят практических функций животного. Эти владельцы, известные как "родители собак", как правило, заводят представителей таких пород, как визслы (выжлы), немецкий боксер или таксы. И 19,4% владельцев держат собак в основном для общения, но при этом сохраняют эмоциональную дистанцию. Эти владельцы, известные как "компаньоны", обычно владеют муди (венгерская пастушья собака), английскими кокер-спаниелями или лабрадорами-ретриверами."Как мы и предполагали ранее, с этими тремя профилями были связаны несколько собачьих и человеческих факторов. Например, собаки с двойными функциями считались очень послушными и обучались с помощью позитивного подкрепления и профессиональных методов обучения, таких как дрессировка кликером", — поделилась сказала профессор Энико Кубини, заведующая кафедрой этологии. Ученые надеются, что полученные результаты вдохновят на дальнейшие исследования сложных взаимоотношений между людьми и их собаками, так как они в очередной раз показывают, что собаки могут выполнять множество (социальных и несоциальных) ролей одновременно в жизни своих владельцев, подчеркивая сложность взаимоотношений собаки и человека.

https://ria.ru/20241117/kinolog-1984207674.html

https://ria.ru/20241016/sobaka-1978391744.html

https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html

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венгрия, собаки, домашние питомцы, исследования, scientific reports, общество