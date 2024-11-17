В Словакии депутат рассказал, как США и ЕС продлевают насилие на Украине
Депутат Мажгут: США и ЕС военной поддержкой Украины только продлевает насилие
© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента Словакии в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
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СИРИУС, 17 ноя – РИА Новости. Военная и финансовая поддержка Украины со стороны США и Евросоюза только продлевает войну и насилие там, поэтому единственное решение – сесть за стол переговоров без оружия, заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.
"Ну, военная и финансовая поддержка Украины - как со стороны США, так и ЕС - только продлевает насилие и войну на территории Украины. И это не выход, когда каждый месяц с обеих сторон гибнут тысячи людей. Поэтому единственное решение - сесть за круглый стол и начать дипломатические переговоры (без оружия)", - рассказал РИА Новости Мажгут в рамках симпозиума в Сириусе.
Симпозиум "Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между БРИКС+ и европейскими странами и организациями" проходил 16 ноября на федеральной территории Сириус, расположенной у границ Сочи. Организаторами мероприятия выступили Институт Европы РАН и общественная организация "Международный форум БРИКС". По заявлению оргкомитета, симпозиум стал первой серьезной попыткой собрать за одним столом парламентариев России, стран Евросоюза и государства БРИКС+.
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