https://ria.ru/20241117/simonyan-1984292626.html
В Москве прошел вечер RT с авторами сборника "ПоэZия русской зимы"
В Москве прошел вечер RT с авторами сборника "ПоэZия русской зимы" - РИА Новости, 17.11.2024
В Москве прошел вечер RT с авторами сборника "ПоэZия русской зимы"
Литературный вечер телеканала RT, на котором выступили авторы сборника стихотворений "ПоэZия русской зимы", прошел очень душевно, сообщила главный редактор... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:17
2024-11-17T22:17
2024-11-17T23:21
культура
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александр пелевин (писатель)
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захар прилепин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Литературный вечер телеканала RT, на котором выступили авторы сборника стихотворений "ПоэZия русской зимы", прошел очень душевно, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.Событие состоялось в субботу в национальном центре "Россия" в Москве."Очень душевно прошел наш литературный вечер, на котором выступили авторы сборника стихов "ПоэZия русской зимы", — сообщила Симоньян.Главный редактор добавила, что она лично отбирала стихотворения для книги. По ее словам, в одном сборнике удалось собрать 27 лучших патриотических и военных поэтов. Среди них Анна Долгарева, Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова."Вся прибыль от продаж книги в магазине RT пойдет в поддержку нашего благотворительного проекта "Дети войны", — добавила медиаменеджер. В сборник RT "ПоэZия русской зимы", выпущенный совместно с издательством "Лира", вошли работы 27 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин. Книгу впервые представили в сентябре 2024 года на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ).Ранее, в 2022 году, RT представил первый том стихотворений "ПоэZия русского лета", также объединяющий произведения военной тематики.
https://ria.ru/20240505/poeziya-1944018692.html
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москва, маргарита симоньян, александр пелевин (писатель), герман титов, россия, захар прилепин, телеканал rt
Культура, Москва, Маргарита Симоньян, Александр Пелевин (писатель), Герман Титов, Россия, Захар Прилепин, Телеканал RT
В Москве прошел вечер RT с авторами сборника "ПоэZия русской зимы"
Симоньян: вечер RT с авторами сборника "ПоэZия русской зимы" прошел душевно