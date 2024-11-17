https://ria.ru/20241117/sholts-1984258269.html

Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным

Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024

Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что намеревается продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:50

2024-11-17T15:50

2024-11-17T15:50

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что намеревается продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми", - сказал Шольц журналистам в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл на саммит "большой двадцатки". Общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, в мире