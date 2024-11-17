https://ria.ru/20241117/sholts-1984258269.html
Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным
Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024
Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что намеревается продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:50
2024-11-17T15:50
2024-11-17T15:50
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что намеревается продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми", - сказал Шольц журналистам в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл на саммит "большой двадцатки". Общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.
https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, В мире
Шольц заявил о намерении продолжить общение с Путиным
Канцлер Германии Шольц вновь заявил, что намерен продолжить общение с Путиным