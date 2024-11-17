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"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 17.11.2024 (обновлено: 03:15 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html
"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину
"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину - РИА Новости, 17.11.2024
"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине победителя президентских выборов в США... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T01:30
2024-11-17T03:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
грегор гизи
владимир путин
олаф шольц
бундестаг германии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи в социальной сети X."Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины", — написал политик.По мнению Гизи, главе немецкого правительства следовало гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями, чтобы предотвратить неприятные последствия для киевского режима."Возможно, уже слишком поздно", — добавил он.Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html
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в мире, россия, сша, грегор гизи, владимир путин, олаф шольц, бундестаг германии, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Грегор Гизи, Владимир Путин, Олаф Шольц, Бундестаг Германии, Дональд Трамп
"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину

Немецкие политики раскритиковали Шольца за звонок Путину

© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи глава фракции "левых" в бундестаге
Грегор Гизи глава фракции левых в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи в социальной сети X.
"Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины", — написал политик.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца
Вчера, 09:37
По мнению Гизи, главе немецкого правительства следовало гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями, чтобы предотвратить неприятные последствия для киевского режима.
"Возможно, уже слишком поздно", — добавил он.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.

В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Уже забыл?" Шольцу задали вопрос после беседы с Путиным
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАГрегор ГизиВладимир ПутинОлаф ШольцБундестаг ГерманииДональд Трамп
 
 
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