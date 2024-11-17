https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину

"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину - РИА Новости, 17.11.2024

"Он боится". В бундестаге раскрыли, почему Шольц звонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине победителя президентских выборов в США... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T01:30

2024-11-17T01:30

2024-11-17T03:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи в социальной сети X."Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины", — написал политик.По мнению Гизи, главе немецкого правительства следовало гораздо раньше обратиться к Москве с мирными предложениями, чтобы предотвратить неприятные последствия для киевского режима."Возможно, уже слишком поздно", — добавил он.Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html

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