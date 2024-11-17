https://ria.ru/20241117/serbija-1984235084.html

В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему

В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему - РИА Новости, 17.11.2024

В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему

Работа межправительственного комитета (МПК) Сербии и России призвана вернуть торговый оборот двух стран к рекордному объему в 4,3 миллиарда долларов в год,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:26

2024-11-17T11:26

2024-11-17T11:26

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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Работа межправительственного комитета (МПК) Сербии и России призвана вернуть торговый оборот двух стран к рекордному объему в 4,3 миллиарда долларов в год, заявил РИА Новости министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество в правительстве Сербии, Ненад Попович. Попович - сопредседатель МПК по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сербии и РФ с сербской стороны, юбилейное 20-ое заседание комитета назначено на 20-21 ноября года в Санкт-Петербурге. "Делегация Сербии из 70 человек едет в Санкт-Петербург, чем показываем открытость и желание сотрудничать. Сербия не ввела и никогда не введет санкции против РФ. Хотим сотрудничать как можно больше и это возможность снова задействовать исключительный механизм МПК, чтобы одна и другая стороны участвовали как можно активнее, чтобы мы дошли до исторического максимума 2022 года, когда наш торговый оборот был 4,3 миллиарда долларов, будем стремиться к этому в предстоящем периоде", - заявил сербский министр и выразил радость, что заседание МПК пройдет "впервые за три года". По словам Поповича наряду с традиционными темами: энергетикой, газоснабжением, нефтепереработкой, электроэнергией - будет обсуждаться и участие российских и сербских компаний в совместных проектах в Сербии и России. "Вопрос сельского хозяйства и продуктов питания – всегда один из приоритетов нашего сотрудничества и в этом участвует множество малых и средних предприятий, они исключительно активны в сельском хозяйстве. Еще один сектор, в котором ожидаем рост в предстоящие годы – новые технологии, инновации, цифровизация, ИИ, где исключительные сербские и российские инженеры, ИТ-специалисты могут внести большой вклад. Также область машиностроения, станкостроения. Приоритетный интерес для всех нас представляет и сфера здравоохранения", - отметил член сербского правительства. Сопредседатель МПК со стороны РФ, министр экономического развития Максим Решетников 25-26 октября посетил с рабочим визитом Сербию. После переговоров с руководством страны он сообщил, что Россия будет развивать с Сербией сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике для повышения товарооборота. Сербский премьер Милош Вучевич по итогам переговоров с Решетниковым сообщил, что официальный Белград готов обсуждать продление договора о газоснабжении, срок действия которого истекает в марте 2025 года. Министр Попович также заявлял, что Сербия входит в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, а весной ожидается подписание нового договора о газоснабжении. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год. Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3,083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.

https://ria.ru/20241024/serbiya-1979716518.html

https://ria.ru/20240310/torgovlya-1932119746.html

https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970162069.html

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Ольга Фомченкова

экономика, сербия, россия, санкт-петербург, максим решетников, милош вучевич, газпром, турецкий поток