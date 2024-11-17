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Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 17.11.2024 (обновлено: 17:57 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/scholts-1984261219.html
Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным
Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024
Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с прессой, объяснил, что решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину из-за возможных контактов того с Дональдом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:01
2024-11-17T17:57
специальная военная операция на украине
германия
олаф шольц
владимир путин
россия
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в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с прессой, объяснил, что решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину из-за возможных контактов того с Дональдом Трампом, передает телеканал Welt."По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа", — сказал канцлер журналистам в Рио-де-Жанейро, куда приехал на саммит G20.По его словам, разговор был очень подробным, но из него следует, что Путин не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине."Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться", — добавил Шольц.Он отметил, что вскоре снова поговорит с президентом России.Шольц позвонил Путину 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html
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германия, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц решил переговорить с Путиным прежде, чем это сделает Трамп

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с прессой, объяснил, что решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину из-за возможных контактов того с Дональдом Трампом, передает телеканал Welt.
"По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа", — сказал канцлер журналистам в Рио-де-Жанейро, куда приехал на саммит G20.
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По его словам, разговор был очень подробным, но из него следует, что Путин не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине.
"Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться", — добавил Шольц.
Он отметил, что вскоре снова поговорит с президентом России.
Шольц позвонил Путину 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
 
 
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