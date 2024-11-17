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Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным

Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024

Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с прессой, объяснил, что решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину из-за возможных контактов того с Дональдом... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:01

2024-11-17T16:01

2024-11-17T17:57

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с прессой, объяснил, что решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину из-за возможных контактов того с Дональдом Трампом, передает телеканал Welt."По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа", — сказал канцлер журналистам в Рио-де-Жанейро, куда приехал на саммит G20.По его словам, разговор был очень подробным, но из него следует, что Путин не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине."Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться", — добавил Шольц.Он отметил, что вскоре снова поговорит с президентом России.Шольц позвонил Путину 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, в мире