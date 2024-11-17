https://ria.ru/20241117/rogov-1984296241.html

Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны

Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны - РИА Новости, 17.11.2024

Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Джо Байдена разрешением Украине... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T23:23

2024-11-17T23:23

2024-11-17T23:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Джо Байдена разрешением Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России провоцирует развязывание третьей мировой войны. "Глобалисты - представители так называемого "глубинного государства", прикрываясь Байденом, (Эммануэлем) Макроном и (Киром) Стармером, делают все, чтобы руками (Владимира) Зеленского максимально разжечь конфликт и не дать найти точки соприкосновения для установления мира. Своим решением наднациональные элиты Запада провоцируют развязывание третьей мировой войны, живя по принципу: после нас хоть потоп", - сказал Рогов. По его словам, Байден и его союзники в лице правящих режимов в Британии и Франции делают все возможное, чтобы у Трампа осталось как можно меньше шансов найти компромисс для урегулирования украинского конфликта и перезагрузки отношений с Россией. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. По данным агентства Рейтер, удары планируется нанести в ближайшие дни. Байден принял такое решение за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.При этом позже издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html

https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир рогов, вооруженные силы украины, atacms