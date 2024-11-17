Рейтинг@Mail.ru
Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 17.11.2024 (обновлено: 23:29 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/rogov-1984296241.html
Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны
Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны - РИА Новости, 17.11.2024
Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Джо Байдена разрешением Украине... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:23
2024-11-17T23:29
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир рогов
вооруженные силы украины
atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Джо Байдена разрешением Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России провоцирует развязывание третьей мировой войны. "Глобалисты - представители так называемого "глубинного государства", прикрываясь Байденом, (Эммануэлем) Макроном и (Киром) Стармером, делают все, чтобы руками (Владимира) Зеленского максимально разжечь конфликт и не дать найти точки соприкосновения для установления мира. Своим решением наднациональные элиты Запада провоцируют развязывание третьей мировой войны, живя по принципу: после нас хоть потоп", - сказал Рогов. По его словам, Байден и его союзники в лице правящих режимов в Британии и Франции делают все возможное, чтобы у Трампа осталось как можно меньше шансов найти компромисс для урегулирования украинского конфликта и перезагрузки отношений с Россией. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. По данным агентства Рейтер, удары планируется нанести в ближайшие дни. Байден принял такое решение за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.При этом позже издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html
https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир рогов, вооруженные силы украины, atacms
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ATACMS
Рогов обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны

Рогов: решение Байдена об ударах ВСУ по России провоцирует третью мировую войну

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Джо Байдена разрешением Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России провоцирует развязывание третьей мировой войны.
"Глобалисты - представители так называемого "глубинного государства", прикрываясь Байденом, (Эммануэлем) Макроном и (Киром) Стармером, делают все, чтобы руками (Владимира) Зеленского максимально разжечь конфликт и не дать найти точки соприкосновения для установления мира. Своим решением наднациональные элиты Запада провоцируют развязывание третьей мировой войны, живя по принципу: после нас хоть потоп", - сказал Рогов.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
Вчера, 21:23
По его словам, Байден и его союзники в лице правящих режимов в Британии и Франции делают все возможное, чтобы у Трампа осталось как можно меньше шансов найти компромисс для урегулирования украинского конфликта и перезагрузки отношений с Россией.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. По данным агентства Рейтер, удары планируется нанести в ближайшие дни. Байден принял такое решение за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
При этом позже издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир РоговВооруженные силы УкраиныATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала