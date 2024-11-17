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В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ
Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:26
2024-11-17T20:26
2024-11-17T20:26
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Ситуация в Горловке для нас по-прежнему остается в центре внимания... Пока идут ремонтные работы, без света остаются порядка 26 тысяч абонентов", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения, на этот период созданы пункты обогрева для местных жителей. Пушилин также поблагодарил регионы-шефы и Народный фронт за помощь в восстановлении энергоснабжения Горловки после атак ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ
Пушилин: в Горловке продолжается восстановление электросетей после обстрелов ВСУ