https://ria.ru/20241117/remont-1984284660.html

В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ

В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ

Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:26

2024-11-17T20:26

2024-11-17T20:26

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горловка

донецкая народная республика

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денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Ситуация в Горловке для нас по-прежнему остается в центре внимания... Пока идут ремонтные работы, без света остаются порядка 26 тысяч абонентов", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения, на этот период созданы пункты обогрева для местных жителей. Пушилин также поблагодарил регионы-шефы и Народный фронт за помощь в восстановлении энергоснабжения Горловки после атак ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984243699.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, происшествия