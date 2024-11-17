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В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
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20:26 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/remont-1984284660.html
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ
Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:26
2024-11-17T20:26
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Ситуация в Горловке для нас по-прежнему остается в центре внимания... Пока идут ремонтные работы, без света остаются порядка 26 тысяч абонентов", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в Telegram-канале. Он добавил, что принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения, на этот период созданы пункты обогрева для местных жителей. Пушилин также поблагодарил регионы-шефы и Народный фронт за помощь в восстановлении энергоснабжения Горловки после атак ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241117/gorlovka-1984243699.html
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке идут работы по восстановлению электросетей после обстрелов ВСУ

Пушилин: в Горловке продолжается восстановление электросетей после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередачи в Горловке
Ремонт линии электропередачи в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ремонт линии электропередачи в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 26 тысяч жителей Горловки остаются без света в результате обстрелов ВСУ, ведутся восстановительные работы, созданы пункты обогрева, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Ситуация в Горловке для нас по-прежнему остается в центре внимания... Пока идут ремонтные работы, без света остаются порядка 26 тысяч абонентов", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Он добавил, что принимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения, на этот период созданы пункты обогрева для местных жителей. Пушилин также поблагодарил регионы-шефы и Народный фронт за помощь в восстановлении энергоснабжения Горловки после атак ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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