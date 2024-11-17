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СМИ: Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
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22:56 17.11.2024 (обновлено: 23:10 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/rakety-1984294259.html
СМИ: Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить вглубь России
СМИ: Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
СМИ: Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить вглубь России
Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, пишет издание Figaro. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:56
2024-11-17T23:10
в мире
россия
украина
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вооруженные силы украины
сша
джо байден
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, пишет издание Figaro.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Газета подчеркивает, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных"."Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow", - пишет СМИ.Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html
https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html
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в мире, россия, украина, франция, великобритания, вооруженные силы украины, сша, джо байден
В мире, Россия, Украина, Франция, Великобритания, Вооруженные силы Украины, США, Джо Байден
СМИ: Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить вглубь России

Figaro: Франция и Британия разрешили применение своих дальнобойных ракет по РФ

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, пишет издание Figaro.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Газета подчеркивает, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
Вчера, 21:23
"Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow", - пишет СМИ.
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Вчера, 22:28
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаФранцияВеликобританияВооруженные силы УкраиныСШАДжо Байден
 
 
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