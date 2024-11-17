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В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024
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23:25 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/rada-1984296416.html
В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS
В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024
В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS
Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя сообщения СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:25
2024-11-17T23:25
в мире
украина
россия
сша
джо байден
дональд трамп
алексей гончаренко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя сообщения СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, призвал Киев учитывать позицию будущей администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа. "Мы должны правильно использовать эти ракеты. Особенно стоит учесть позицию будущей администрации президента Трампа", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, Украина находится в сложном положении. "Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными. Иначе будет беда", - добавил депутат Рады. Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и признанное нежелательным на территории РФ
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, алексей гончаренко
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко
В Раде призвали Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

Депутат Гончаренко призвал Киев учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя сообщения СМИ о разрешении президентом США Джо Байденом использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, призвал Киев учитывать позицию будущей администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа.
"Мы должны правильно использовать эти ракеты. Особенно стоит учесть позицию будущей администрации президента Трампа", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина находится в сложном положении. "Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными. Иначе будет беда", - добавил депутат Рады.
Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и признанное нежелательным на территории РФ
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России
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В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампАлексей Гончаренко
 
 
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