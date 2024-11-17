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Протестующая грузинская оппозиция расставляет палатки в центре Тбилиси
Протестующая грузинская оппозиция расставляет палатки в центре Тбилиси - РИА Новости, 17.11.2024
Протестующая грузинская оппозиция расставляет палатки в центре Тбилиси
Представители оппозиционной партии "За перемены" вместе со своими сторонниками расставляют палатки в центре Тбилиси и обещают продолжить уличный протест против... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:04
2024-11-17T20:04
2024-11-17T20:04
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "За перемены" вместе со своими сторонниками расставляют палатки в центре Тбилиси и обещают продолжить уличный протест против итогов парламентских выборов в Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Процесс расстановки палаток проходит перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии в центре столицы, однако собравшийся там народ перемещается к университету, чтобы присоединиться к протестующим. Ранее 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
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в мире, грузия, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилисский государственный университет, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
Протестующая грузинская оппозиция расставляет палатки в центре Тбилиси
Грузинская оппозиция намерена продолжить уличный протест в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "За перемены" вместе со своими сторонниками расставляют палатки в центре Тбилиси и обещают продолжить уличный протест против итогов парламентских выборов в Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
Процесс расстановки палаток проходит перед зданием Тбилисского государственного университета
в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии
в центре столицы, однако собравшийся там народ перемещается к университету, чтобы присоединиться к протестующим.
Ранее 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.