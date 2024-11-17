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Грузинская оппозиция вышла на протест против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 17.11.2024
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18:59 17.11.2024 (обновлено: 19:10 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/protest-1984278487.html
Грузинская оппозиция вышла на протест против итогов парламентских выборов
Грузинская оппозиция вышла на протест против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 17.11.2024
Грузинская оппозиция вышла на протест против итогов парламентских выборов
Представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вместе со своими сторонниками проводят акцию перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:59
2024-11-17T19:10
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вместе со своими сторонниками проводят акцию перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Отдельные партии и организации прежде чем присоединиться к акции перед парламентом провели шествие по центральным проспектам грузинской столицы. Ранее 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
Грузинская оппозиция вышла на протест против итогов парламентских выборов

Грузинская оппозиция проводит акцию протеста против итогов парламентских выборов

© РИА НовостиАкция оппозиционеров, не признающих итоги выборов в Грузии, проходит в Тбилиси перед зданием парламента
Акция оппозиционеров, не признающих итоги выборов в Грузии, проходит в Тбилиси перед зданием парламента - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости
Акция оппозиционеров, не признающих итоги выборов в Грузии, проходит в Тбилиси перед зданием парламента
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вместе со своими сторонниками проводят акцию перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
Отдельные партии и организации прежде чем присоединиться к акции перед парламентом провели шествие по центральным проспектам грузинской столицы.
Ранее 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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