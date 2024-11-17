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В многоквартирном доме в Махачкале вспыхнул пожар

В многоквартирном доме в Махачкале вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.11.2024

В многоквартирном доме в Махачкале вспыхнул пожар

Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:50

2024-11-17T16:50

2024-11-17T16:50

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по адресу: улица Эльзы Ибрагимовой, 5, корпус 1 в Махачкале. По прибытию пожарных расчетов была обнаружена горящая квартира на четвертом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении. Из дома эвакуировали 13 человек. Пожар площадью 45 квадратных метров уже ликвидировали.

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия