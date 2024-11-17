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Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/polsha-1984240911.html
Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации
Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации - РИА Новости, 17.11.2024
Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:39
2024-11-17T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
польша
россия
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нато
вооруженные силы рф
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее Оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация Польши и НАТО. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов Вооруженных сил "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства", в частности, "были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки" приведены в состояние повышенной готовности. Как утверждается в сообщении, "в связи с прекращением ударов РФ" по "целям на Украине", "операция военной авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - заявили военные.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, польша, россия, украина, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы РФ
Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за активности ВКС

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее Оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация Польши и НАТО. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов Вооруженных сил "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства", в частности, "были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки" приведены в состояние повышенной готовности.
Как утверждается в сообщении, "в связи с прекращением ударов РФ" по "целям на Украине", "операция военной авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
"Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - заявили военные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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