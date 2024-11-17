Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за активности ВКС
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее Оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация Польши и НАТО. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов Вооруженных сил "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства", в частности, "были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки" приведены в состояние повышенной готовности.
Как утверждается в сообщении, "в связи с прекращением ударов РФ" по "целям на Украине", "операция военной авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
"Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - заявили военные.
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