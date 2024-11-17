https://ria.ru/20241117/polsha-1984240911.html

Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации

Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации - РИА Новости, 17.11.2024

Польша заявила, что поднимала в небо истребители из-за российской авиации

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:39

2024-11-17T12:39

2024-11-17T12:39

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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее Оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация Польши и НАТО. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов Вооруженных сил "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства", в частности, "были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки" приведены в состояние повышенной готовности. Как утверждается в сообщении, "в связи с прекращением ударов РФ" по "целям на Украине", "операция военной авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - заявили военные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, украина, нато, вооруженные силы рф