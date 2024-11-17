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В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу - РИА Новости, 17.11.2024
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14:51 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:51
2024-11-17T14:51
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на "жучки" футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в ходе совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки несколько лет назад, и отметил, что в Кремле знали, что "так и будет". Президент РФ Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки летом 2018 года. Секретная служба США "очень внимательно" проверила подарок. "Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет", - прокомментировал Песков решение американской стороны проверить на "жучки" футбольный мяч.
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россия, хельсинки, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, спорт, в мире
Россия, Хельсинки, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Спорт, В мире
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу

Песков: в Кремле знали, что США проверят на жучки подаренный Путиным Трампу мяч

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на "жучки" футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в ходе совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки несколько лет назад, и отметил, что в Кремле знали, что "так и будет".
Президент РФ Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки летом 2018 года. Секретная служба США "очень внимательно" проверила подарок.
"Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет", - прокомментировал Песков решение американской стороны проверить на "жучки" футбольный мяч.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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РоссияХельсинкиВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСпортВ мире
 
 
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