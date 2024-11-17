https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html

В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу

В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:51

2024-11-17T14:51

2024-11-17T14:51

россия

хельсинки

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на "жучки" футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в ходе совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки несколько лет назад, и отметил, что в Кремле знали, что "так и будет". Президент РФ Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки летом 2018 года. Секретная служба США "очень внимательно" проверила подарок. "Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет", - прокомментировал Песков решение американской стороны проверить на "жучки" футбольный мяч.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html

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хельсинки

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Ольга Фомченкова

россия, хельсинки, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, спорт, в мире