https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:51
2024-11-17T14:51
2024-11-17T14:51
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предсказуемым решение Вашингтона проверить на "жучки" футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в ходе совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки несколько лет назад, и отметил, что в Кремле знали, что "так и будет". Президент РФ Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки летом 2018 года. Секретная служба США "очень внимательно" проверила подарок. "Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет", - прокомментировал Песков решение американской стороны проверить на "жучки" футбольный мяч.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хельсинки, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, спорт, в мире
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В Кремле прокомментировали решение США проверить подарок Путина Трампу
Песков: в Кремле знали, что США проверят на жучки подаренный Путиным Трампу мяч