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"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 17.11.2024 (обновлено: 06:49 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html
"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском
"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 17.11.2024
"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском
На сегодняшний день у людей на Украине нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий, заявил депутат Верховной Рады РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:05
2024-11-17T06:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На сегодняшний день у людей на Украине нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук Информагентству БелТА."Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чем они думают на самом деле. Сегодня человека, только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал &lt;...&gt; Когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал", — рассказал политик.По его словам, невозможность иметь альтернативную точку зрения исходит из культа личности Владимира Зеленского. Он построил систему, при которой только его точка зрения и его планы могут быть единственно правильными на Украине."Все планы — только его (Зеленского — Прим. ред.) правильные. План "развития государства" — только его правильный &lt;...&gt; Планы какие-то сумасшедшие, "планы победы", которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеется, а он до сих пор это лепит", — отметил он.Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в огне русского оружия". Зеленскому надо начинать думать о единственно необходимом в этих условиях плане капитуляции киевского режима, добавил он.
https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском

Депутат Рады Дмитрук: на Украине людей за слова о мире могут увезти в пыточные

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На сегодняшний день у людей на Украине нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук Информагентству БелТА.
"Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чем они думают на самом деле. Сегодня человека, только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал <...> Когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал", — рассказал политик.
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По его словам, невозможность иметь альтернативную точку зрения исходит из культа личности Владимира Зеленского. Он построил систему, при которой только его точка зрения и его планы могут быть единственно правильными на Украине.
«
"Все планы — только его (Зеленского — Прим. ред.) правильные. План "развития государства" — только его правильный <...> Планы какие-то сумасшедшие, "планы победы", которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеется, а он до сих пор это лепит", — отметил он.
Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в огне русского оружия". Зеленскому надо начинать думать о единственно необходимом в этих условиях плане капитуляции киевского режима, добавил он.
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