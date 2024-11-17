https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html

"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском

"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 17.11.2024

"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском

На сегодняшний день у людей на Украине нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий, заявил депутат Верховной Рады РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T04:05

2024-11-17T04:05

2024-11-17T06:49

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На сегодняшний день у людей на Украине нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук Информагентству БелТА."Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чем они думают на самом деле. Сегодня человека, только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал <...> Когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал", — рассказал политик.По его словам, невозможность иметь альтернативную точку зрения исходит из культа личности Владимира Зеленского. Он построил систему, при которой только его точка зрения и его планы могут быть единственно правильными на Украине."Все планы — только его (Зеленского — Прим. ред.) правильные. План "развития государства" — только его правильный <...> Планы какие-то сумасшедшие, "планы победы", которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеется, а он до сих пор это лепит", — отметил он.Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в огне русского оружия". Зеленскому надо начинать думать о единственно необходимом в этих условиях плане капитуляции киевского режима, добавил он.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

https://ria.ru/20241116/mask-1984188704.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины